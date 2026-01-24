RDC: la situation dans l'est du pays au coeur des échanges entre Tshisekedi et Macron à Paris

Tshisekedi a été reçu à l’Élysée par le président français Emmanuel Macron ce vendredi 23 janvier 2026. Les deux chefs d’État se sont entretenus pendant environ une heure et demie.



Sur le plan sécuritaire, le président français a estimé que « tous les efforts doivent d’abord converger vers l’adoption d’un cessez-le-feu effectif, durable et vérifiable », selon plusieurs sources.



La France rappelle son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC

Les deux dirigeants ont également évoqué les derniers développements dans l’est de la RDC, notamment le retrait de l’AFC/M23 d’Uvira. À ce sujet, selon nos informations, Emmanuel Macron a rappelé la position de la France : le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la RDC, dans le plein respect de sa Constitution.



Deux jours plus tôt, Paris avait salué le retour des autorités congolaises à Uvira. La France avait alors appelé l’AFC/M23 à cesser son offensive et « à se retirer des territoires congolais occupés illégalement », ainsi que « les forces rwandaises de défense à quitter le territoire congolais ».



Sur le plan humanitaire enfin, les deux présidents ont aussi abordé l’arrivée prochaine à Goma de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix.