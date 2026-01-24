La Côté d’Ivoire dévoile un nouveau gouvernement presque identique au précédent

Le nouveau gouvernement a le même calibre sur la forme : 35 ministres dont 4 ministres délégués. Sur le fond, l’équipe gouvernementale reste sensiblement la même. Téné Birahima Ouattara garde le ministère de la Défense, le frère du président obtient toutefois un nouveau portefeuille : celui de « vice-premier ministre ». Un nouveau poste qui traduit, « une montée en puissance du frère du Président », selon un chercheur interrogé. « En travaillant aux côtés d’un ancien tel que Robert Beugré Mambé, Téné Birahima Ouattara devient un acteur majeur de l’exécutif », poursuit cette source.



Le général Vagondo Diomandé conserve le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Sansam Kambilé reste garde des Sceaux et Adama Coulibaly conserve le Budget.



Quatre personnes font leur entrée dans l'exécutif

Quelques changements de portefeuille entre ministres ont toutefois eu lieu par rapport à la précédente équipe. Koffi N’Guessan quitte l’Enseignement technique pour le ministère de l’Éducation nationale. Nialé Kaba quitte le ministère du Plan pour diriger le ministère des Affaires étrangères.



Hien Yacouba Sié, l'actuel directeur du port d'Abidjan. C'est aussi le cas de l'ancien directeur de MTN Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara, et du directeur de la Sodexam, Jean Louis Moulot. « Alassane Ouattara a choisi la stabilité avec une transition générationnelle progressive » commente un observateur de la vie politique.



Parmi les ministres sortants, on note le départ de Leon Kacou Adom du ministère des Affaires étrangères, mais également de Bouaké Fofana, de Laurent Tchagba, et surtout le départ du ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani. Le porte-parole du RHDP était à la tête de l’Agriculture et du Développement rural depuis 2019.