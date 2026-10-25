Espagne: 128 personnes interpellées à Barcelone dans la nuit du dimanche pour «vandalisme» et «pillages»

En Espagne, 128 personnes dont 73 mineurs ont été interpellées à Barcelone dans la nuit de samedi à dimanche. Selon nos confrères de RFI, citant la police catalane, ces individus sont accusés d’actes de «vandalisme», «dégradations sur la voie publique» ou encore «pillages».
Face à cette situation, les autorités disent avoir pris des mesures. «Nous sommes en train de rédiger les procès-verbaux pour les transmettre au parquet des mineurs, et, d'autre part, au tribunal compétent » pour les majeurs, a expliqué Sílvia Catà, la patronne des Mossos d'Esquadra, au média 3CatInfo.
Quatorze agents des Mossos d'Esquadra (police catalane) et un membre de la Guardia Urbana ont été blessés. Toujours selon la police catalane, les fauteurs de trouble s'étaient réunis via les réseaux sociaux pour cibler des commerces dans le centre-ville lors d'un rassemblement non déclaré.
Face à cette situation, les autorités disent avoir pris des mesures. «Nous sommes en train de rédiger les procès-verbaux pour les transmettre au parquet des mineurs, et, d'autre part, au tribunal compétent » pour les majeurs, a expliqué Sílvia Catà, la patronne des Mossos d'Esquadra, au média 3CatInfo.
Quatorze agents des Mossos d'Esquadra (police catalane) et un membre de la Guardia Urbana ont été blessés. Toujours selon la police catalane, les fauteurs de trouble s'étaient réunis via les réseaux sociaux pour cibler des commerces dans le centre-ville lors d'un rassemblement non déclaré.
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