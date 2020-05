La Convention collective nationale du secteur de la presse signée: le ministre du Travail rend obligatoire les dispositions pour tous les employeurs et travailleurs

Le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy informe que les dispositions de la convention nationale du secteur de la presse sont désormais obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champs d'application professionnel, dans un communiqué dont PressAfrik a reçu copie.



Samba Sy renseigne au monde des médias que l'extension des dispositions de ladite convention prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté, donc à partir de ce mercredi 20 mai 2020. Il charge le Directeur général du travail et de la sécurité sociale de l'application du présent arrêté.