Santé mondiale : Washington quitte officiellement l'OMS

C'est désormais officiel : depuis le 22 janvier 2026, les États-Unis ne font plus partie de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Après une année de bras de fer, l'administration Trump a parachevé un retrait. Pour mettre en œuvre le décret présidentiel de Donald Trump, le gouvernement des États-Unis a pris les mesures suivantes : Tout financement du gouvernement américain à l'OMS a été interrompu.



Le personnel et les contractuels américains affectés à l'OMS ou intégrés à ses services ont été rappelés du siège de l'OMS à Genève, en Suisse, et des bureaux de l'OMS dans le monde entier. Des centaines d'engagements américains avec l'OMS ont été suspendus ou interrompus. Les États-Unis ont cessé toute participation officielle aux comités, organes de direction, structures de gouvernance et groupes de travail techniques parrainés par l'OMS.



« Le retrait de l'OMS est une priorité affichée par l'administration Trump depuis 2020. Lors de son premier mandat, le président Trump avait déjà cherché à retirer les États-Unis de l'OMS en raison de sa réponse face à la COVID-19 », note la Fiche d'information du Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé



Selon Washington, le retrait de l'OMS rétablit une responsabilité et une transparence attendues depuis trop longtemps envers les contribuables américains. « Bien que l'OMS soit composée de 194 États membres, les États-Unis ont supporté pendant des décennies une part disproportionnée du fardeau financier de l'organisation », ajoute le communiqué.



Ces dernières années, le pays estime que les contributions obligatoires des États-Unis se sont élevées en moyenne à environ 111 millions de dollars par an. « Par ailleurs, les États-Unis ont versé des contributions volontaires d'environ 570 millions de dollars par an ce qui représente des milliards de dollars au fil du temps, dépassant souvent le total des contributions cumulées de nombreux autres États membres ».



Pour rappel Le 20 janvier 2025, le président Trump a signé le décret exécutif 14155, initiant officiellement le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Washington justifie sa décision par de profonds manquements dans la gestion par l'OMS de la pandémie de COVID-19 apparue à Wuhan, en Chine ; « son refus persistant de mettre en œuvre les réformes nécessaires ; et son manque de responsabilité, de transparence et d'indépendance », note le communiqué. En exécution de cette directive et après le préavis d'un an requis, le gouvernement des États-Unis a officiellement quitté l'OMS le 22 janvier 2026.