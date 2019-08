La Côte d’Ivoire se prépare à dire adieu à DJ Arafat

L'heure est aux derniers préparatifs en Côte d'Ivoire à la veille des funérailles de DJ Arafat, décédé le 12 août dernier dans accident de moto à Abidjan. Ce vendredi, le pays rendra un dernier hommage à la star du coupé-décalé lors d’obsèques en grande pompe entièrement financées par l'État ivoirien.



Ce vendredi, le pays rendra hommage à l’une de ses stars disparues trop tôt : DJ Arafat. Des milliers de personnes sont attendues au stade Félix Houphouët-Boigny, dans la commune du Plateau à Abidjan. Au programme : une cérémonie grandiose faite de concerts, de discours et de recueillements.



L'événement sera retransmis en direct à la télévision ivoirienne, comme l’explique à RFI Zoumana Bakayoko, membre du comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat : « On attend plus de 100 000 personnes. Le stade sera ouvert dès 8 heures. Normalement, l’hommage va commencer à partir de 16 heures, pour prendre fin le lendemain à 6 heures du matin. Pour que les gens restent dans les communes, on a prévu des écrans géants dans certaines communes. Yopougon, à l’espace Ficgayo, à Koumassi, à l’espace Inchallah et au niveau du rond-point de la mairie d’Abobo ».



Des artistes ivoiriens et internationaux attendus



Plus d’une centaine d’artistes sont attendus pour l’événement, selon Zoumana Bakayoko : « Il y aura beaucoup d’artistes ivoiriens, une centaine, comme Kedjevara, DJ Leo, vraiment tout ce que la Côte d’Ivoire compte d’artistes de prestige. Et on a des gens qui viennent de l’étranger. On a Koffi Olomidé, Davido, Fally Ipupa, toutes les grosses pointures africaines ».



L’enterrement de DJ Arafat aura lieu ce samedi. Et c'est le cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, qui accueillera la dépouille de la légende du coupé-décalé.