La Coupe du monde des clubs 2021 aura lieu au Japon

L'épidémie de Covid-19 ayant chamboulé les calendriers, l'année 2021 verra se dérouler deux éditions de la Coupe du monde des clubs : le Qatar accueillera du 1er au 11 février le Mondial initialement prévu fin 2020, et l'édition 2021 aura lieu au Japon en décembre.



Depuis 2019, la FIFA avait prévu d'organiser à l'été 2021 en Chine la première édition de sa Coupe du monde des clubs élargie à 24 formations, projet phare de Gianni Infantino destiné à accroître l'intérêt des diffuseurs comme des sponsors. Mais l'instance mondiale «a accepté» de décaler cette compétition «pour faire de la place à l'Euro et à la Copa America», initialement programmés à l'été 2020 et décalés d'un an, a rappelé le dirigeant italo-suisse lors d'une conférence de presse.



Après plusieurs mois de réflexion, le Conseil de la FIFA a décidé vendredi de maintenir ce tournoi «dans son format actuel» pour l'an prochain, soit sept équipes, et «d'attribuer son organisation au Japon», a-t-il ajouté. Cette compétition réunit les équipes championnes des six confédérations continentales, ainsi que le champion du pays organisateur. L'édition 2019, déjà au Qatar, avait vu Liverpool remporter la finale 1-0 face aux Brésiliens de Flamengo.



Gianni Infantino a cependant réaffirmé son attachement au projet de Mondial élargi, assurant qu'il s'agirait «de la meilleure compétition de clubs au monde», un défi clairement lancé à l'UEFA et sa Ligue des champions.