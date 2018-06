"La Coupe du monde sera bien diffusée sur la Tfm", réplique You

Les mises en garde du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) ne font pas peur au Groupe futurs médias (Gfm), qui promet à ses téléspectateurs de diffuser la Coupe du monde de football qui va débuter le 14 juin en Russie.



Le groupe médiatique dirigé par Youssou Ndour a fait savoir dans les colonnes de L'Observateur que le Cnra était dans on rôle et que son communiqué de vendredi était un rituel à la veille de chaque événement du genre. "À l’approche de chaque événement majeur, il rappelle les fondamentaux du droit, ce qui est légitime de leur part. Le Groupe futurs médias n’est en aucun cas concerné par ce communiqué", rapporte le journal avant d'assurer : "la Coupe du monde de football 2018 sera diffusée par le Groupe futurs médias sur ses antennes".



Les responsables du Groupe futurs médias ont expliqué sur quelles bases ils se fondent pour diffuser le Mondial. "Nous confirmons qu’Econet, détenteur exclusif des droits sub-sahariens de la Coupe du monde de football Russie-2018, avec l’approbation de la Fifa, a autorisé Kwese free sport à être le 2e diffuseur de la Coupe du monde de football au Sénégal, rendu possible grâce à l’accord Antv Sas-Groupe futurs médias et Econet", confient-ils.



Pour rappel, vendredi le Cnra a menacé, via un communiqué de sanctions (amende de 2 à 10 millions Fcfa, suspension temporaires des émissions et retrait de licence) les chaînes qui diffuseraient la compétition sans avoir acquis les droits dont l’exclusivité au Sénégal est réclamée par la Rts.