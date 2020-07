La Cour de justice de la Cedeao rend son verdict le 28 octobre, sur l’affaire de l’individu qui s’est immolé devant le Palais en 2018

L’affaire Cheikh Tidiane Diop, mort suite à une immolation devant les grilles du Palais présidentiel en novembre 2018, sera jugée devant la Cour de la justice de la Cedeao.



Selon les informations de Libération, l'affaire Cheikh Tidiane Diop a été plaidée vendredi, via l'application zoom, devant la Cour de Justice de la Cedeao. En effet, la famille de feu Cheikh Tidiane Diop (son père, sa mère, sa veuve et ses trois enfants), qui s'était immolé devant le Palais en novembre 2018, avait déposé une plainte contre l'État du Sénégal devant cette instance.



Dans la requête pour "violation des droits de l'homme", l'avocat de la famille, Me Assane Dioma Ndiaye, accable particulièrement l'infirmerie de la prison de Rebeuss qui aurait, selon lui, injecté une mauvaise solution à son client, et demande à la Cour d'ordonner une réparation à hauteur de 500 000 000 de Fcfa.