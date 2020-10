La Cour des comptes dépose ses rapports 2015, 2016 et 2017 sur la table du chef de l’Etat

La Cour des comptes qui a accusé un grand retard à l’instar des autres corps de contrôle, a déposé ses rapports 2015, 2016 et 2017 sur la table du chef de l’Etat.



En réunion de Conseil des ministres mercredi, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Boun Abdallah Dionne a fait le point sur le fonctionnement de la commission de suivi, mise en place par le chef de l’Etat, pour exploiter les décisions et recommandations.



Les rapports 2018 et 2019 ne sont pas encore disponibles.