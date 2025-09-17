La Direction de l'Assainissement forme des journalistes sur les questions liées à l’hygiène et à l’assainissement

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, à travers la Direction de l’Assainissement (DA), poursuit son programme de renforcement des capacités des journalistes sur les thématiques liées à l’hygiène et à l’assainissement. En collaboration avec le Cadre de Réflexion et d'Action des Journalistes sur l'Hygiène, l'Eau et l'Assainissement (CRAJHEA), la DA a organisé un atelier axé sur l'assainissement, qui a débuté le 16 septembre 2025.



Il s'agit de la deuxième cohorte de journalistes à être formée, et l'initiative pourrait se poursuivre. « Le format de l'atelier est excellent. Nous pourrions avoir le même format dans la zone sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda). Il nous faut un plan d'action global, et une fois que nous l'aurons, nous verrons, en fonction des moyens dont nous disposerons, comment continuer à vous accompagner », a souligné Omar Sène, le directeur de l'Assainissement. Le directeur de cabinet du ministre, Salmon Fall, a abondé dans le même sens.



Prenant la parole, le président du CRAJHEA, El Hadj Moussa Thiam, a expliqué les enjeux de l'atelier : « L'assainissement est un sujet vital. Il touche directement à la santé publique, à la dignité humaine, au cadre de vie et à la résilience face aux inondations, aux épidémies et aux changements climatiques ».



Il a rappelé que le Sénégal a fait des progrès notables, avec un taux d'accès global à l'assainissement de plus de 61,2 % en 2022, selon le rapport d'enquête ménage (WASH) de l'ANSD. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir, notamment en milieu rural et dans les zones périurbaines où les défis demeurent pressants.



Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du Projet d'Amélioration et de Gouvernance du sous-secteur de l'assainissement (SANGOV). Ce projet est financé avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates et est piloté par la Direction de l'Assainissement (DA).