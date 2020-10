La Douane saisit 1376 kg de chanvre indien à Kidira

Les Unités douanières multiplient les grosses saisies de chanvre indien sur le corridor Dakar-Bamako. Selon les informations de Libération online, la brigade commerciale des Douanes de Kidira, vient de faire une saisie de 1376 kg de chanvre indien et de 5 kg de brown (résine de cannabis). La saisie a été effectuée ce lundi, 26 octobre 2020, vers 12 heures, sur un camion immatriculé au Mali et transportant un conteneur vide vers Dakar.



Les trafiquants ont aménagé une cachette dans ledit conteneur où ils ont dissimulé la drogue conditionnée en balles et en paquets.

Pour rappel, cette saisie fait suite à d’autres tout aussi spectaculaires opérées récemment sur le corridor Dakar-Bamako. Il s’agit d’une saisie de 1076 kg réalisée à Koumpentoum et d’une autre de 2 tonnes 282 kg effectuée à Koungheul.



Par ailleurs, 133 kg de chanvre indien ont été interceptés en milieu de semaine dernière lors d’opérations menées par les agents de la Brigade maritime de Toubacouta (Subdivision de Fatick) et ceux de la Brigade commerciale des Douanes de Keur Ayip (Subdivision de Kaolack), respectivement dans les bolongs de Missirah et à Santhie Diamal, dans la région douanière du Centre.