La Douane sénégalaise en 2024 : un bilan positif et des perspectives ambitieuses pour 2025

En 2024, la Douane sénégalaise a enregistré des recettes s'élevant à 1 613 milliards FCFA. Ces recettes marquent une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre, selon les autorités de la Douane, témoigne de l'efficacité croissante de l'administration douanière et de son rôle essentiel dans l'économie nationale.



Pour 2025, le ministre des Finances et du Budget a fixé un objectif ambitieux de 1 338 milliards FCFA pour les recettes douanières. Ce défi met en lumière la volonté des autorités de maintenir la dynamique de croissance tout en renforçant la sécurité et la transparence des échanges commerciaux.



Lors de la cérémonie officielle de la Journée internationale de la Douane (JID) 2025, célébrée ce dimanche 26 janvier à Ziguinchor, le ministre a insisté sur l'importance de l'innovation technologique pour améliorer l'efficacité des opérations douanières. En effet, "la Douane doit continuer à intégrer des solutions numériques permettant de simplifier et sécuriser les échanges commerciaux tout en garantissant un contrôle rigoureux des exonérations fiscales, un domaine clé pour assurer l'équité et la transparence des pratiques commerciales", a-t-il insisté.