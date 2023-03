La Douane sénégalaise saisit 3 milliards de aux billets en une semaine

Les douaniers sont au chevet de l’économie nationale à travers des opérations « Bouclage » tous azimuts visant à boucler les axes du mal avant de cerner les faussaires et contrebandiers. Pour preuve, les hommes du Colonel-Inspecteur Principal des Douanes Abdourahmane Dièye ont réalisé une nouvelle saisie de billets noirs d’une contrevaleur globale d’un milliard Cfa, rapporte le journal Le Témoin.



Cette nouvelle saisie fait suite à celle réalisée par les agents du Bureau des Investigations financières et de Lutte contre les Trafics illicites (Bitis) le 18 mars 2023 à Thiès et qui portait sur des billets noirs d’une contrevaleur de deux (2) milliards Cfa. En une semaine, les soldats de l’économie ont marqué leur territoire économique en procédant à des saisies d’une contrevaleur globale de 03 milliards Cfa de faux billets noirs.



La belle prise du jour a eu lieu le vendredi 24 mars 2023, à la Cité Almadies 2 (Keur-Massar), précisément au rond-point Sedima. Selon la Direction des relations publiques de la Douane, le réseau de renseignement mis en place par la Direction des Enquêtes douanières a permis aux agents du Bitis de monter une filature qui a abouti à l’interpellation de quatre (04) individus en flagrant délit de transaction de billets noirs. Les faussaires avaient par devers eux un paquet de coupures en billets noirs d’une contrevaleur d’un milliard Cfa soigneusement emballé avec du plastique.



Le véhicule ayant servi de transport a été saisi. Dans la poursuite des opérations dite « Bouclage », les douaniers ont investi les corridors de trafics illicites sur toute l’étendue du territoire national. Au-delà d’une importante quantité de chanvre indien saisie (800 kg), diverses autres marchandises prohibées sont également tombées sur les «Halte-Douane » dressés dans les « champs » routiers des trafiquants, rapporte le journal.