La FFF sous la pression de Kylian Mbappé, un club a déjà gagné la bataille pour Erling Haaland

La fédération française de football va finalement discuter avec l'attaquant des Bleus, Dortmund abandonne face à City pour Haaland, et un record mondial au Camp Nou, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Un rendez-vous fixé avec Mbappé

En France, on apprend dans les colonnes du Parisien que la fédération française de football est «sous pression» dans l'affaire Mbappé. D'après le quotidien, la FFF va devoir reconsidérer sa position concernant les obligations publicitaires des joueurs, après la demande et l'absence remarquée du joueur du PSG lors d'une opération commerciale de la fédération. En témoigne, le courrier reçu par les représentants du joueur, de la part du président de la FFF, Noël Le Graët. Celui-ci compte fixer un rendez-vous, après le tirage de la Coupe du Monde, dans le but de discuter de cette fameuse convention signée par les joueurs concernant les obligations publicitaires et leur image. Affaire à suivre.



City trop fort pour Dortmund

En Angleterre, il y a du nouveau concernant Erling Haaland. Le Daily Mirror explique que le Borussia Dortmund admet sa défaite face à l'ogre Manchester City, concernant son attaquant vedette. La faute aux déclarations du patron du club allemand, Hans-Joachim Watzke, qui a avoué qu'il ne pouvait pas lutter face aux Skyblues. «Nous ne pouvons pas suivre financièrement si Manchester City arrive», a-t-il expliqué. Des mots qui laisse penser que le BVB abandonne déjà sur le dossier du Norvégien.



Le Barça marque l'histoire du foot !

Un Clasico historique se jouait hier entre le Barça et le Real Madrid en Ligue des Champions, mais du côté des équipes féminines. Comme le rapporte Sport, la rencontre a été riches en buts, avec une victoire 5-2 des Barcelonaises. Avec cette large victoire les Catalanes se sont qualifiées pour les demi finales de la Ligue des Champions. Le match a aussi été marqué par un record, le nombre de spectateurs pour une partie de foot féminin. Hier soir, il n'y avait pas moins de 91 553 personnes au Camp Nou, tout simplement du jamais vu, un record mondial ! Et cela fait grand bruit de l'autre côté des Pyrénées, comme en Une de l'Esportiu qui parle de «Galactique» pour qualifier cette rencontre qui a marqué l'histoire. La nouvelle a même traversé les frontières puisque ce record est en Une des pages sports de nombreux journaux, comme avec The Guardian, en Angleterre.