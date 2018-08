La FRN vilipende Macky chez l’ambassadeur des USA et...

Le Font national de résistance (Frn) ne compte pas reculer . Après avoir vilipendé le Chef de l’Etat après des Chefs religieux du pays, Madické Niang et Cie se rendront chez les autorités diplomatiques et instances internationales.



Ils seront ce jeudi auprès de la délégation de la Commission européenne et chez l’Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Salama Mushigui, lundi prochain, informe Les Echos.



A noter que le porte-parole du gouvernement avait accusé l'opposition de faire de l'intox auprès des autorités religieuses. Seydou Guèye avait souligné qu'ils (Macky et son régime, ndlr) n'allaient plus laisser de telles pratiques se perpétuer.