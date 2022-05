La FSF a décidé de surseoir à l’organisation d’un match amical

Pour permettre aux internationaux de bénéficier d’un temps de repos convenable, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de surseoir à l’organisation d’un match amical international durant la fenêtre FIFA du 30 mai-14 juin.



Cette rencontre était prévue au lendemain des premières journées (04 et 07 juin) des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 dans le Groupe L. Dans un communiqué, la FSF précise que cette décision a été prise pour « permettre aux joueurs internationaux sénégalais pressentis d’aller en vacances plus tôt que prévu afin de pouvoir bénéficier d’un temps de repos convenable avant de reprendre les compétions en clubs à partir de septembre (....) avec notre équipe nationale pour la préparation et la participation du Sénégal au mondial ».



Les Lions vont recevoir le Bénin (4 juin 2022), avant de se rendre au Rwanda (7 juin 2022), à l’occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN. Le Sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, va rencontrer la presse, vendredi, pour dévoiler la liste des joueurs convoqués.