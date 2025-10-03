La Faydatidjaniya en deuil : décès de Cheikh Aboubacar Seydi Ali Cissé dit « Baye Mbaye Cissé »

La communauté Faydatidjaniya en deuil : Cheikh Aboubacar Seydi Ali Cissé, plus connu sous le nom de « Baye Mbaye Cissé », est décédé ce vendredi 3 octobre 2025 au Maroc des suites d’une longue maladie.
Selon Groupe Faydatidjaniya TV, la date et l’heure de la prière mortuaire seront communiquées ultérieurement.
