La Fédération sénégalaise de football clarifie son projet de déménagement dans un immeuble appartenant à Sadio Mané

Depuis plusieurs semaines, un changement de locaux est pressenti à la Fédération sénégalaise de football (FSF). L’Institution dirigée par Abdoulaye Fall veut aménager dans un immeuble situé à la Cité Keur Gorgui (Dakar), et appartenant à Sadio Mané.



Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, des informations faisaient état du paiement d’un loyer estimé à près de 300.000 millions FCFA/an. Membre du Comité exécutif de la FSF, Pape Sidy Lô a tenu à clarifier la situation, au cours de l’Assemblée générale de la Ligue de Dakar. «Ceux qui disent que le nouveau siège de la Fédération va coûter 300 millions FCFA/an, c’est faux. Il va coûter 0 F à la Fédération. C’est un montage qui a été fait de manière intelligence», a-t-il assuré, dans des propos rapportés par Les Echos, dans l’édition de ce lundi.



En poursuivant son intervention, il a tenu a précisé le cadre de la collaboration et la nature de ce déménagement. «La réalité est simple : la FSF va s’installer dans immeuble de 12 étages, dans le cadre d’un partenariat structuré avec des acteurs stratégiques qui occuperont des niveaux et prendront en charge l’intégralité du loyer. La Fédération, elle, bénéficiera des lieux de frais», a-t-il expliqué, ajoutant que Sadio Mané a «clairement exprimé sa volonté de mettre le projet à disposition».