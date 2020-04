La Fédération sénégalaise de football décaisse près de 35 millions de Fcfa pour le transport des clubs amateurs

La Fédération sénégalaise de football (FSF) déclare avoir versé 34.799.000 francs CFA aux clubs amateurs du football masculin et féminin, pour le remboursement de leurs frais de transport.



‘’La Fédération sénégalaise de football informe qu’elle procède au remboursement du transport des équipes de N1, N2 du football masculin, D1 et D2 du football féminin, pour la saison 2019-2020’’, indique un communiqué reçu par l'Agence de presse sénégalaise.



‘’Le montant total de ce remboursement s’élève à 34.799.000 francs CFA’’, précise la FSF.



Elle annonce vouloir procéder, à partir de la semaine prochaine, au paiement des honoraires des arbitres de la Ligue de football professionnel, de la Ligue de football amateur et de beach soccer, pour la saison 2019-2020.



La Fifa, elle, a annoncé vendredi avoir versé une subvention exceptionnelle de plus de 304 millions de francs CFA à chacune de ses 211 fédérations membres.



Le but de la subvention est d’atténuer les effets économiques de la pandémie de COvid-19 chez les bénéficiaires, selon le régulateur du football mondial