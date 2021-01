La Fifa décide d'exclure les joueurs de la Super Ligue européenne des compétitions internationales

Les joueurs qui participent à une Super Ligue européenne seront exclus des compétitions internationales, a déclaré la Fifa, l'instance dirigeante du football mondial.



La Fifa et les six confédérations, dont l'Uefa, ont réitéré qu'un tel championnat "ne serait pas reconnu".



Des discussions ont eu lieu sur le concept de "membres uniquement", qui pourrait être une menace pour la Ligue des champions.



L'ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré qu'il avait accepté les propositions visant à ce que le club rejoigne une Super Ligue.

La Fifa explique dans une déclaration : "À la lumière des récentes spéculations des médias sur la création d'une "Super Ligue" européenne fermée par certains clubs européens, la Fifa et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC et Uefa) tiennent à répéter et à souligner avec force qu'une telle compétition ne serait reconnue ni par la Fifa ni par les confédérations respectives".



"Tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition ne serait par conséquent pas autorisé à participer à une compétition organisée par la Fifa ou leur confédération respective".



La Fifa a également déclaré que sa Coupe du monde des clubs, sous sa forme actuelle et future, et les tournois respectifs des confédérations étaient les seules compétitions de clubs reconnues.



L'organe directeur prévoit d'étendre sa Coupe du monde des clubs à 24 équipes des six confédérations. Le prochain événement au Qatar, reporté à partir de 2020, comprendra six équipes.