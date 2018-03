La Foire de Dakar va être délocalisée à Diamniadio et devenir le Centre des...

La Foire internationale de Dakar (Fidak) va être délocalisée à Diamniadio, selon le Directeur général de la Société générale de gestion des infrastructures publiques (Sogip). Gallo Ba annonce que le Centre des expositions, en cours de construction à Diamniadio, va remplacer le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices).

"Il est prévu de délocaliser la Foire de Dakar au niveau de Diamniadio, pour accompagner l'essor économique et social du pôle urbain de Diamniadio", a dit le patron de la Sogip sur les ondes de la Rfm



Ce Centre d'exposition est en train d'être bâti sur une superficie de 21 000 m2. A côté, il y a également la construction du Marché d'intérêt national, qui est censée mettre fin à la déperdition des productions agricoles (plus de 35% de la production locale, selon le Dg de la Sogip), avec des moyens de conservations des produits agricoles de toute nature et dispositions pour la distribution des produits au niveau national et de la sous-région.



D'après M. Gallo Ba, ce marché qui "sera le plus grand marché ouvert de l'Afrique de l'Ouest sera livré au mois de juin, si on s'en tient au planning, ou au plus tard en décembre".