La France réaffirme sa présence militaire au Sahel

L'opération Barkhane, menée par la France au Sahel depuis 2014, est forte actuellement de 4.500 militaires, qui mènent des opérations en soutien aux forces des cinq pays de la région (Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Faso, Tchad) et de la Minusma, la force de l'ONU.



"Il faudra du temps pour rétablir la paix" dans cette immense zone désertique où "la gangrène islamiste" "s'insinue partout où sévissent la misère et le manque d'éducation".



"Nous ne faiblirons pas car il s'agit de l'avenir de l'Afrique et donc de notre propre avenir", selon lui.



"Les résultats sont là: de nombreux chefs et membres des différents groupes terroristes ont été mis hors de combat, leurs approvisionnements et flux logistiques ont été rompus, nous les avons bousculés dans les zones où ils se croyaient libres d'aller comme ils le voulaient", a estimé le président français.



La France policier du Sahara

La France a installé plusieurs bases opérationnelles dans les pays du Sahel, anciennement colonies françaises pour la grande majorité. La taille et la mission des effectifs déployés dans cette zone diffèrent.