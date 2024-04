La France s’enflamme pour la qualification héroïque de l’OM, Arsenal veut tout casser sur le mercato

La France se réjouit de la qualification de l’OM en Ligue Europa, Arsenal veut frapper fort sur le mercato cet été et Madrid s’enflamme pour la suite de la saison, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L’OM a été «héroïque»



Après le PSG cette semaine en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa au bout d’un match à suspense et une séance de tirs au but. La Provence illustre parfaitement le sentiment qui rège ce matin et rend hommage aux joueurs marseillais qui ont été «héroïques !» «Au bout du suspense et d’une folle soirée, les Olympiens se sont qualifiés pour les demi-finales. Ils y retrouveront l’Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool ! Renversant !», se réjouit le journal local.



Pour La Marseillaise : «L’OM bat le Benfica au bout d’une irrespirable séance de tirs au but». Le journal L’Équipe régale aussi avec cette superbe Une car «Marseille est une fête» avec cette qualification. Dans ses pages intérieures, Le Progrès rapporte que «L’OM se fraie un chemin vers les demies» !



En revanche, au Portugal, la pilule est dure à avaler. A Bola titre sur sa couverture que «c’est fini», en Français dans le texte ! «Benfica fait ses adieux à l’Europa League sans gloire à cause de la séance de tirs au but. Di Maria et Antonio Silva on raté leur pénalty et les Aigles sont éliminés», écrit le quotidien local. En revanche, Record estime que cette élimination est un «fiasco» !





Arsenal va sortir le chéquier



Une élimination en Ligue des champions peut parfois être salvatrice ! C’est en tous cas l’objectif d’Arsenal et de Mikel Arteta. En effet, le coach des Gunners veut rebondir et frapper fort sur le mercato pour gagner. C’est ce que rapporte le Daily Star, notamment, ce matin.



«Arteta a une réflexion. L’Espagnol recevra des fonds pour renforcer son attaque après l’élimination d’Arsenal en Ligue des Champions. Ils suivent l’attaquant du Sporting Lisbonne, Viktor Gyokeres, l’attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko et sont des admirateurs de longue date d’Alexander Isak, bien qu’il soit peu probable que Newcastle vende le Suédois. L’ailier des Wolves Pedro Neto et Nico Williams de l’Athletic Bilbao sont en tête de leur liste de joueurs potentiels. Le patron Arteta veut également le milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi», assure le tabloïd.



The Guardian rajoute que les Gunners veulent aussi le Français Michael Olise de Crystal Palace. Le Daily Mirror va dans ce sens et estime que cette fois les Gunners sont prêts à dépenser pour réussir ! Bref, ça risque de bouger à Arsenal cet été…



Madrid fait trembler l’Europe



Après la qualification du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions face à Manchester City, AS estime ce matin que «Madrid créé la panique» ! Les Merengues font peur cette année encore dans la compétition.



«L’Europe s’incline devant l’équipe de la Casa Blanca, qui atteint sa douzième demi-finale de Ligue des champions en 14 ans. "Ils ont quelque chose de spécial", "Ils ont rendu City désespéré", ou encore "c’est un club immortel", louanges de la presse, des entraîneurs et des joueurs.» Et cela gonfle la presse madrilène à bloc pour la suite de la saison…