La Gambie remporte Tournoi UFOA/A et se qualifie à la CAN U20

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans n'ira pas à la prochaine CAN de la dite catégorie. Les poulains de Youssouf Dabo ont été éliminés en finale du tournoi UFOA de la zone A ce dimanche par les U20 gambiens au tirs au but (4-3).



Les "Lionceaux" ont été menés deux fois au score dans cette finale. mais ils ont trouvé les ressources nécessaire pour revenir à chaque fois.



Les Gambiens ont pu compter sur un excellent gardien de but pendant la séance des tirs au but. Il a d'abord sauvé son équipe en arrêtant deux penalty décisif pour la victoire. Avant que le 6e tireur sénégalais ne voit sa balle se terminer sur le poteau.



La Gambie va donc représenter la zone A de l'UFOA à la prochaine CAN U20...