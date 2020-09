La Grand Pharmacie Dakaroise sur le point de perdre un investissement de 50 millions dans un local

Après avoir obtenu l’accord écrit de l’IPRES et investi 50 milliards dans un local de l’immeuble Indépendance qu’elle occupe depuis 62 ans, en prévision de sa prochaine réinstallation sur le site, la Grande Pharmacie Dakaroise, se heurte à un mur.



En effet, il y a de cela quelques jours, on lui a fait comprendre que le local allait être donné à une autre pharmacienne, en l’occurrence Aminata Gassama, épouse d’Abdoulaye Baldé. Or, l’autorisation de la Grande Pharmacie Dakaroise de s’installer sur le site est nominative en plus d’être délivrée depuis 1982 par le ministère de la Santé.



Le plus grave dans cette affaire est que la direction de la pharmacie somme la Grande Pharmacie Dakaroise de finaliser son contrat de location avec l’IPRES. Saisie par l’avocat d’Aïcha Goundiam Mbodji, l’IPRES qui avait donné son accord écrit, brille par un silence assourdissant.



Le dossier est entre les mains du médiateur de la République et le Président Macky Sall a été saisi intervenir dans ce que nos confrères de Libération qualifient d'injustice manifeste.