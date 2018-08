La Grande Mosquée Massalikoul Djinaane sera inaugurée après le Gamou

Le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, Mbackyyou Faye a révélé la date de l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Djinaane de Dakar. En effet, selon M. Faye, la date du 21 septembre avait été initialement retenue. Car, a-t-il relevé, cette date coïncide avec le départ de Cheikh Ahmadou Bamba pour l’exile.



Mais, cette idée a été abandonnée du fait que ce sera en pleine hivernage. Et, ajoute-t-il, les préparatifs de la Tamkharite, puis du Grand Magal de Touba e t du Gamou ont joué sur le choix de la nouvelle date retenue. Cependant, M. Faye n’a pas précisé quand ce sera, mais a donné des indications en révélant que ce sera après la célébration de la naissance du Prophète (PSL) ou Gamou que cet évènement ara lieu.



Débutée depuis des années, Massalikoul Djinaane construite sur plus de six (6) hectares sera au finish, la deuxième plus grande Mosquée après celle de Touba.