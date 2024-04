La Jordanie envoie un des plus grands convois d'aide à Gaza depuis six mois

Il semblerait que la pression américaine sur Israël pour améliorer les conditions humanitaires à Gaza a commencé à porter ses fruits, puisque la Jordanie a commencé à envoyer dès ce dimanche l'un de ses plus grands convois de secours vers la bande de Gaza depuis le 7 octobre avec quelque 105 camions partis d’Amman pour Gaza par voie terrestre.



« Nous sommes prêts à faire entrer davantage de convois à raison de 100 camions par jour grâce au travail collectif de toutes les parties concernées par cette question en Jordanie », a indiqué Hussein Al-Shibli, le secrétaire général de l'organisation caritative hachémite jordanienne.



Réduire progressivement les largages aériens

Le convoi humanitaire, qui comprend des produits alimentaires de base comme du riz et de la farine, entrera dans la bande de Gaza par le passage de Kerem Shalom, qui est l'un des points de passage que les États-Unis ont demandés à Israël d’ouvrir pour faire passer l’aide. Après le départ de l’aide ce week-end, la Jordanie souhaiterait que d'autres convois similaires suivent dans les prochains jours.



« Cette participation internationale à l'acheminement de l'aide intervient après des mois d'action diplomatique et politique menée par le roi Abdallah II, commandant des forces armées », explique Mustafa Al-Hayari, directeur de la communication militaire de Jordanie.



La Jordanie, qui effectue déjà depuis plusieurs mois des largages aériens souhaite poursuivre ces distributions par la voix arienne mais de manière dégressive en le remplaçant progressivement par des convois terrestre moins coûteux et plus importants en termes de quantité de denrées transportables par voyage. Gaza nord ou Gaza sud : La destination du convoi parti ce weekend n’a pas été précisée.