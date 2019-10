La Kényane Brigid Kosgei explose le record du monde du marathon

La Kényane Brigid Kosgei a battu le record du monde du marathon course mixte dimanche à Chicago, en 2h14'4'', effaçant des tablettes la Britannique Paula Radcliffe, dont le record datait de 2003.



Après le passage sous le mur des deux heures de son compatriote Eliud Kipchoge la veille à Vienne, la Kenyane Brigid Kosgei a également affolé les aiguilles du chrono, dimanche à l'occasion du marathon de Chicago.



Au terme de l'épreuve, avec un temps de 2h14'4'', elle a effacé des tablettes l'ancienne meilleure marque mondiale en course mixte détenue par la Britannique Paula Radcliffe (2h15'25'', le 13 avril 2003 Partie en solitaire dès les premiers kilomètres, Kosgei, 25 ans, déjà vainqueure à Chicago en 2018 et qui a couru début septembre le semi-marathon le plus rapide de l'histoire (1h4'28'', un record toutefois non homologué), remporte son deuxième marathon de l'année après Londres en avril.



Le record du monde en course femmes reste la propriété de la Kényane Mary Keitany en 2h17'1'', temps établi le 23 avril 2017 à Londres.



L’Equipe