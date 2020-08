La Liga bloque Lionel Messi !

Incroyable ! La Liga vient de publier un communiqué expliquant que Lionel Messi pourra partir uniquement si il paye sa propre clause libératoire afin qu'on lui délivre un certificat de départ.



Un scénario fou à Barcelone ! Alors que Messi ne s'était pas rendu au centre d'entraînement ce dimanche matin pour faire le test du COVID-19, la Liga a réagit et explique que le joueur pourra changer de club, à une seule condition.



En effet, la Liga donne au joueur un "passe droit" pour partir, ce qu'on appelle un certificat de départ. Dans son communiqué, la Liga explique que si Lionel Messi souhaite recevoir ce certificat, il devra payer sa propre clause libératoire.





"En ce qui concerne les différentes interprétations (certaines contradictoires les unes par rapport aux autres) publiées ces derniers jours dans différents médias, liées à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone, LaLiga juge opportun de clarifier qu'une fois le contrat du joueur avec son club : Le contrat est actuellement en vigueur et comporte une "clause de résiliation" applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, par qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels. Conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas, LaLiga n'effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s'il n'a pas préalablement payé le montant de la dite clause"



Reste à savoir si la clause est réellement de 700 millions d'euros... Si tel est le cas, Messi devra payer cette somme pour quitter le Barça.