La Lisca travaille à la gratuité totale des traitements du cancer (porte-parole)

Le responsable du service de communication de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), Oumar Diop, a fait savoir que l’organisation travaille à la gratuité entière de tous les traitements du cancer, dimanche, à Keur Massar.



« Nous avons mené le plaidoyer auprès des autorités. Nous avons obtenu d’elles la gratuité de la chimiothérapie du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. C’est un pas en avant, mais nous ne comptons pas nous en arrêter là. Notre objectif, c’est d’obtenir la gratuité totale de tous les traitements concernant le cancer », a dit M. Diop, dans des propos rapportés par l’Aps.



Alors qu’il s’entretenait avec des journalistes, d’une campagne de dépistage et de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l’utérus, il a précis é que « la prise en charge des maladies cancéreuses est assez onéreuse ». Il faut aujourd’hui « débourser des millions pour traiter le cancer. Etre déclaré malade du cancer est assez dur sur le plan sanitaire, sur le plan social aussi », a souligné Oumar Diop.



« Donc, nous notre objectif, c’est d’aller vers la gratuité totale des traitements du cancer », a-t-il insisté. Selon M. Diop, la LISCA a fait dépister plus de 4.300 femmes à l’occasion de la campagne ‘’Octobre rose’’ en cours.



La plupart des femmes ont été dépistées au siège de la Ligue sénégalaise contre le cancer, à Dakar, et environ 1.500 autres ont passé les tests dans la banlieue dakaroise.