La Maison Blanche confirme des taxes douanières le 1er février contre le Canada, le Mexique et la Chine

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé vendredi 31 janvier que les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump et prévus à compter du 1er février contre les produits provenant du Canada, du Mexique et de la Chine, entreront bien en vigueur ce week-end. « Le président va imposer demain 25% de droits de douane sur le Mexique, 25% de droits de douane sur le Canada et 10% de droits de douane sur la Chine pour le fentanyl illégal qu'ils produisent et dont ils permettent la distribution dans notre pays », a-t-elle déclaré.