La Maison digitale est un espace ouvert dédié uniquement aux femmes (Directrice)

La Directrice générale de la Fondation Sonatel, Aminata Fall Sidibé, a expliqué jeudi à Dakar que la maison digitale est un espace ouvert dédié uniquement aux femmes pour leur permettre de se former et d'acquérir du savoir afin de pouvoir réaliser leurs projets, une fois la formation terminée, lors de la cérémonie d'inauguration aux Parcelles assainies.



"Nous venons d'inaugurer la deuxième maison digitale aux parcelles assainies, en partenariat avec l'association STAESEN. Cette maison est un concept très important aux yeux de la fondation Orange et également Sonatel. C'est un espace ouvert dédié aux femmes pour leur permette de se former, d'acquérir du savoir afin de pouvoir réaliser leurs projets une fois la formation terminée", a dit Mme Sidibé, face à la presse.



Selon elle, la maison digitale est un concept pensé pour faire du numérique un levier sur lequel on peut agir pour accompagner ces femmes afin de se familiariser avec le numérique se pouvoir se construire. C'est aussi, une façon de permettre à une femme de contribuer au développement de ce pays.



L'espace équipé en matériel numérique a coûté à la fondation à 7,5 millions de francs CFA. Hormis l'équipement, la somme intègre aussi les travaux de réhabilitation. " On tient également à mettre les filles bénéficiaires dans des espaces aux normes. Ce volet est extrêmement important. Donc y tient. Et la fondation Orange vient avec tout l'équipement numérique qu'il faut pour permettre la formation de se dérouler comme il se doit", fait-elle savoir.