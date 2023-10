La Marine sénégalaise annonce avoir secouru 4471 candidats à la migration depuis début octobre dont 3838 ces deux dernières semaines

Si plus de 80 pirogues ont réussi à accéder aux côtes espagnoles depuis le début du mois d’octobre 2023, la Marine nationale sénégalaise a intercepté au moins une trentaine de pirogue qui voulait rallier les îles Canaries.



Dans une note d’information publiée sur ses Réseaux sociaux, la Marine sénégalaise informe avoir secouru au moins 4471 migrants ce mois-ci.



« Au total, 4471 migrants originaires principalement, du Sénégal, de la Gambie, de République de Guinée et du Mali ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama durant le mois d'octobre 2023 », informe les services de l’armée de mer



Qui souligne que « Durant les deux dernières semaines, les opérations de la Marine nationale ont permis l'interception de 26 pirogues et le secours de 3838 migrants irréguliers, dont 224 femmes et 201 mineurs ».