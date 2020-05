La Pharmacie Nationale d’Approvisionnement doté les postes de santé d’équipements de protection pour leurs personnels

La Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) a depuis 2016, mis en place un schéma de distribution dénommé «Yeksi naa ». Celle-ci permet de distribuer les produits de Santé jusqu’au dernier kilomètre de la pyramide sanitaire couvrant l’ensemble des 1415 postes de Santé répartis dans les 79 districts sanitaires que comptent les 45 départements du Sénégal.



Les résultats de la mise en œuvre de ce schéma de distribution ont permis de répondre de manière significative à la disponibilité des médicaments génériques et produits essentiels de qualité « partout et pour tous» sur le territoire national. Ainsi, dans le contexte mondial actuel marqué par la Pandémie Covid-19, le Sénégal n’est pas épargné tant au niveau urbain que rural.



En effet, la protection du personnel de Santé contre les risques d’infection reste et demeure une préoccupation majeure du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. C’est pourquoi pour apporter une réponse efficace et efficiente à l’amélioration de la protection du personnel de Santé, la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement a initié un nouveau concept visant à doter chaque poste de Santé d’un ensemble d’équipements de protection de base dénommé « Fagaru ci Mbas mi ».



«Fagaru ci Mbas mi» est une innovation majeure dans la prise en charge du Covid-19 au Sénégal. Ce Kit est arrêté à la somme et trois cent mille (300 000) francs CFA.



Son objectif principal est de permettre une protection des agents de Santé pendant au moins deux mois au minimum suivant le rythme de fréquentation du poste de Santé.



Cette montée en puissance de la stratégie de riposte de la PNA contre la pandémie permet en définitive de se prémunir de la transmission du Covid-19 des cas suspects au niveau du poste de Santé. Cette nouvelle approche dans la lutte contre le coronavirus entre en vigueur à partir du mardi 12 mai 2020 de manière graduelle sur l’ensemble du territoire national.