La Place de la Nation pleine à craquer, des bousculades notées çà et là

La place de la Nation continue à accueillir des centaines de manifestants ce vendredi après-midi, à l'appel du mouvement des Forces vives du Sénégal (F24), une organisation composée de plus de 150 partis politiques et mouvements de la société civile. Ce, pour dire non à une éventuelle 3e candidature de Macky Sall.



Sous un soleil piquant, des militants des partis politiques réunis au sein de ladite organisation, exhibent leurs drapeau aux couleur du Sénégal, avec l'étoile flanquée au milieu.



Des responsables politiques dont le député Guy Marius Sagna, Me Moussa Diop, entre autres sont déjà sur place.



On note des bousculade ça et là. Car, tout le monde veut accéder à la place VIP ( où seront assis les responsables politiques). « Le Sénégal ne sera jamais développés. Tout est une ségrégation. Même pour accéder à l'intérieur, il faut un responsable connu d'un parti politique », dénonce dans la foule, une dame qui s'est vue refuser l'accès.



Militants et autres responsables politiques continuent toujours à affluer l'endroit.