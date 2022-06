La Police démantèle un gang de voleurs de bétail à Sinthiou Mbadane Peulh

C’est un coup de maître qui a été réussi par les policiers de Mbour. Une opération combinée du com- missariat central via sa brigade de recherches avec les éléments du commissariat d’arrondissement de Diamaguène 2 a permis l’arrestation, dans la nuit du 07 au 08 juin courant, de sept malfrats domiciliés au village de Sinthiou Mbadane Peulh, dans la commune de Malicounda, rapporte Le Témoin.



Les nommés Mamadou Diallo, né en 1984 à Kédougou, Mamadou Kandé, âgé de 25 ans né à Sinthiou Mbadane, Ameth Kâ, 17 ans né à Sinthiou Mba- dane, Djoubirou Dia né en 1997 à Kao- lack, Worme Dieng, 18 ans né à Sinthiou Mbadane, Ousmane Kâ, 22 ans né à Sinthiou Mbadane et son homonyme Ousmane Kâ, 20 ans né à Sin- thiou Mbadane ont été interpellés suite à une série de plaintes pour vols à main commis la nuit par des hommes armés qui habiteraient le village de Sinthiou Mbadane Peulh. C’est sur la base de ces déclarations que les policiers ont décidé d’agir pour mettre fin à une situation qui avait fini de hanter le sommeil des habitants de la zone et même au-delà.



Tout est parti en effet de la descente des membres de ce gang, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, dans un domicile au quartier Oncad de Mbour. Sur les lieux, ils ont emporté 04 moutons sous la menace d’une arme à feu et de coupe-coupe.



Ainsi, à la suite de ce vol effectué au domicile d’un certain Pape Massane Diop, les flics se sont mis en mouve- ment. Les signalements donnés par la victime ont permis l’interpellation d’Ousmane Kâ, âgé de 21 ans, né à Sinthiou Mbadane. Au terme d’un interro- gatoire rondement mené par les hommes du commissaire Sène, l’indi- vidu est passé aux aveux en dénonçant toute la bande. Au moment de leur in- terpellation, il a été découvert sur les malfrats 02 cornets de chanvre indien, des armes blanches (coupe-coupe) et une moto Jakarta utilisée pour effectuer des repérages.



Toute cette bande comprenant en plus le charretier A. Sow et le marabout B.N poursuivis pour détention et usage de chanvre indien, a été placée en garde à vue au commissariat de Diamaguène. L’enquête suit son cours, indique le journal.