«La Pologne et la démocratie ont gagné»: l’opposition pro-européenne obtient la majorité des sièges

« On l'a fait ! C'est la Pologne qui a gagné, la démocratie qui a gagné », a lancé Donald Tusk, chef de file de l'opposition démocratique immédiatement après la publication des sondages à la sortie des urnes, dimanche soir 15 octobre. Le chef de file de la Coalition civique (KO) a ainsi grillé la priorité à Jaroslav Kaczynski qui aurait dû être le premier à s’exprimer puisque son parti arrive en tête de ce scrutin jugé crucial pour l'avenir européen du pays et ses relations avec l'Ukraine.



Un brin moqueur, Donald Tusk a précisé que rarement une seconde place lui avait fait tant plaisir. Car si l’ancien président du Conseil européen peut revendiquer la victoire, c'est grâce aux deux partenaires de la future coalition gouvernementale : la Troisième Voie et la Gauche qui lui permettent d’obtenir une majorité très confortable.



Bonne nouvelle pour Bruxelles et pour Kiev

L'incertitude aura duré jusqu'au bout. À l'annonce des résultats, Radosław Sikorski, l'ancien chef de la diplomatie polonaise, a poussé un ouf de soulagement : « La Pologne sera à nouveau une inspiration pour l'Europe, un pays de la Solidarité et non pas de la mise sur écoute des opposants. La folie servie par le PiS (Droit et Justice) vient de se terminer. »



« On est de retour », abonde Tomasz Siemoniak. Et pour ce député fraîchement élu de la Coalition civique (KO), c'est une bonne nouvelle pour les partenaires européens de la Pologne et pour Kiev : « J'espère que les dirigeants ukrainiens comprennent que l'opposition polonaise ne va pas se servir de sa politique étrangère pour régler ses problèmes internes. Et que nos relations seront de nouveau normalisées. »



Le travail reste énorme

En attendant, la joie est palpable chez Rafał, étudiant de la première année en psychologie à l’Université de Varsovie et supporter de la Coalition civique. Cette année, le jeune homme a voté pour la première fois de sa vie. « C'est inouï ! C'est la première fois que je vis quelque chose dans ce genre. Mes premières élections et tout de suite la victoire, s'enthousiasme-t-il. Je ressens comme un grand souffle de liberté qui nous permettra de mener à bien plein de projets : programme d'échanges Erasmus, projets sociaux. Évidemment, nos programmes éducatifs liés aux droits des femmes. Sans oublier les revendications des étudiants… Mais pour le moment je vais fêter cette victoire avec mes amis, supporters et militants. »



La Pologne redevient un partenaire fiable et un État de droit, martèle Marzena, professeure de l'Université de Katowice venue de la Silésie. « À partir de là tout change ! veut-elle croire. À commencer par les tribunaux qui devront être indépendants. En passant par le Tribunal constitutionnel... Ou encore les droits des femmes. » Oui, le travail reste immense. Mais les conditions démocratiques sont là. De quoi selon elle ancrer la Pologne un peu plus à l’ouest de l’Europe.



Mais l'incertitude n'est peut-être pas tout à fait terminée. Le leader du parti Droit et Justine n’a pas reconnu sa défaite, déclarant que les prochains jours seraient des jours de bataille. C'est au président Duda, proche du PiS de désigner le futur Premier ministre. Affilié au PiS, le chef de l'État a annoncé il y a quelques jours qu’il choisirait le parti arrivé en tête, à savoir donc le PiS. Si échec, c’est le Parlement qui prend la main, mais dès dimanche soir l’inquiétude montait. On prêtait au président l’intention de prendre prétexte de l’impossibilité de voter le prochain budget pour dissoudre le Parlement afin de convoquer de nouvelles élections au printemps.