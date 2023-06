La Poste: les négociations sont ouvertes pour le départ de 2700 agents

La Direction générale de La Poste a ouvert mardi les négociations avec les partenaires sociaux notamment les syndicats de l’entreprise pour les modalités de départ de 2700 agents. Le plan social mis en place par la direction générale devrait déboucher sur des ratios permettant à La Poste de retrouver son équilibre financier. Sur près de plus de 4000 agents, la Poste devrait en principe se débarrasser d’environ 2700 agents.



La Poste sénégalaise traverse depuis plusieurs années des difficultés financières qui ne permettent plus à l’entreprise de retrouver sa viabilité financière. Alors le nouveau directeur général Mohamadou Diaité, un Inspecteur des Impôts et des Domaines s’est résolu d’un commun accord avec les différentes centrales de la boite à dégraisser. Le déséquilibre financier est énorme puisque La Poste, c’est 18 milliards de frs de masse salariale contre 6 milliards de chiffre d’affaires. Le mardi 20 juin, le directeur général Mohamadou Diaité a ouvert officiellement les négociations qui devraient déboucher sur un planning d’études sur les 2700 agents qui sont appelés à partir. Les négociations se feront à partir de propositions soumises par la direction générale aux syndicats qui seront appelés à faire des contre-propositions pour arriver à un consensus majeur. Ahmed Diouf SG du Syndicat national des travailleurs des Postes apprécie positivement l’ouverture des négociations.



« Nous sommes en début de dialogue et de concertation sur les départs négociés annoncés par la direction générale. Les syndicats se sont concertés pour parler d’une seule voix. Nous sommes dans un état d’esprit très serein. Quoi qu’il puisse arriver, nous serons du côté des travailleurs. Nous ferons de sorte que les travailleurs qui voudraient partir puissent partir dans de très bonnes conditions. Il est peu prématuré de parler de ces négociations parce que nous ne savons pas le canevas que la direction générale va nous préparer. Nous nous sommes assez bien préparés pour défendre les travailleurs qui voudraient partir » indique le SG Ahmed Diouf, rapporté par le journal Le Témoin.