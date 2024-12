« La Radiation de Barthelemy Dias de l’Assemblée nationale est illégale », Me Moussa Bocar Thiam

La radiation de Barthelemy Dias à l’Assemblée et sa concertation de sa radiation au niveau de la mairie de Dakar sont illégales », a affirmé Me Moussa Bocar Thiam. Selon La robe noire qui s’exprimait lors d’un entretien à l’émission Grand Jury sur Rfm, ce dimanche 15 décembre, a déclaré : « Des lors que le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Barthelemy Dias, nulle ne peut invoquer des décisions de condamnation pour le déclarer inéligible ».



Me Bocar Thiam qui a estimé que le Conseil constitutionnel s’est trompé en validant les candidatures de Barth et de Sonko, a rappelé que les décisions des 7 sages sont irrévocables. « Barthelemy Dias et Ousmane Sonko, d’ailleurs, sont deux personnes qui ont été condamnées sur le principe du code électoral, ils sont inéligibles au niveau de l’Assemblée nationale. Des recours ont été formés devant le Conseil constitutionnel, avant les législatives contre les deux le Conseil constitutionnel même si entre parenthèses, j’estime que le Conseil constitutionnel s’est trompé parce qu’il a rendu une décision et dans cette décision, il a rejeté les recours contre la candidature de Sonko et Barth. Donc la candidature de Barth est validée nonobstant que le Conseil est bel et bien conscient des arguments qui ont été avancés. »



Évoquant l’Article 92 du Conseil constitutionnel, l’avocat a souligné : « il y a un article qui dit que toutes les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et judiciaires. C’est l’Article 92 de la constitution. C’est en cela que la décision de révocation de Barthelemy Dias de l’Assemblée nationale est illégale ».



Parlant des recours introduit par le camp de Barthelemy Dias, l’ancien ministre de Macky Sall affirme que les recours vont aboutir. « Les recours déposés par Barthélemy Dias vont aboutir, parce que rien que l’argument de l’opposabilité, suffit. Cette décision s’imposera au juge qui sera saisi pour trancher cette question de la révocation de Barthelemy Dias ».



« J’en profite pour apporter mon soutien à Barthelemy Dias, il doit être résiliant lui et l’ensemble de ses partisans. Ils doivent être efficaces, ils doivent utiliser tous les moyens pour faire cesser l’arbitraire », a ajouté l’avocat.