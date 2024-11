La Russie "a besoin" de migrants face à une situation démographique "tendue" (Kremlin)

La Russie "a besoin" de migrants pour se développer face à une situation démographique "tendue", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une interview à l'agence RIA Novosti publiée vendredi.



"Les migrants, c'est un besoin", a affirmé M. Peskov.



"Le problème est que nous avons une situation démographique très tendue. Nous vivons dans le plus grand pays du monde, mais nous sommes peu nombreux", a-t-il expliqué.



La Russie a déjà adopté le 12 novembre une loi interdisant la promotion d'un mode de vie sans enfants, en cherchant à remédier à la profonde crise héritée de l'époque soviétique et largement amplifiée par le conflit en Ukraine.



"Pour que nous puissions nous développer de manière dynamique, réaliser tous les projets de développement, nous avons besoin d'une main d'oeuvre", a souligné M. Peskov, en affirmant que les autorités russes ne peuvent que "saluer" l'arrivée de migrants dans le pays.



En juillet, le Kremlin a reconnu une situation démographique "catastrophique pour l'avenir de la nation".



En 2023, le taux de fécondité en Russie était de 1,41 enfant par femme en âge de procréer, loin du taux de renouvellement de la population, selon des estimations de l'agence russe des statistiques (Rosstat), citées par le quotidien économique RBC.



La Russie ne communique pas sur ses pertes militaires sur le front ukrainien, mais le conflit ne fait qu'accentuer cette tendance.



Selon Rosstat, 920.200 enfants sont nés en Russie entre janvier et septembre 2024, soit une baisse de 3,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Il s'agit, selon les médias russes, du pire bilan depuis la fin des années 1990.



AFP