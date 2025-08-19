La Russie a rendu les corps de 1000 soldats ukrainiens, selon Kiev

La Russie a rendu les corps de 1000 soldats ukrainiens décédés, la plupart tombés au front et certains morts en captivité, a indiqué Kiev, mardi 19 août, ce type d'échanges constituant l'un des seuls résultats des pourparlers entre les deux pays.



«En raison de mesures de rapatriement, les corps de 1000 personnes décédées ont été rendus à l'Ukraine» par la partie russe, qui a indiqué qu'il s'agissait de soldats ukrainiens, selon le centre ukrainien chargé du traitement des prisonniers de guerre.