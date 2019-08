La SADC appelle à la levée des sanctions contre le Zimbabwe

Emmerson Mnangagwa, qui dirige le pays depuis fin 2017, accuse les Etats-Unis et l'Union européenne d'entraver le développement du Zimbabwe.



Il affirme que la levée des sanctions devrait permettre d'attirer les investisseurs occidentaux au Zimbabwe, après près de deux décennies d'isolement économique.



Le Zimbabwe est en proie à une forte inflation et à des pénuries de produits de base tels que le carburant, l'électricité et l'eau.





L'inflation est actuellement à son plus haut niveau depuis 10 ans. Les salaires et les pensions sont en baisse, tandis que le prix du pain a quintuplé depuis avril.



Environ cinq millions de Zimbabwéens ont actuellement besoin d'une aide alimentaire, selon les Nations unies.