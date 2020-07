La SAR à l’arrêt depuis dimanche, la production d'électricité est en péril

La Société africaine de raffinage (Sar) est à l'arrêt depuis presque une semaine et ne peut plus garantir l'approvisionnement correct de duel à la Senelec. D'après des informations à l'Observateur, la SAR n'a plus les capacités financières pour assurer une fourniture correcte en produits. Les banques n'assurent plus de crédit à la société.



Des cadres de la société soufflent que le Fonds de soutien à l'énergie doit environ 25 milliards FCFA aux banques qui refusent de rallonger le crédit. Ce à quoi s'ajoute le gap d'environ 50 milliards FCFA qui plombe les activités de la société.



D'après des confidences faites par des cadres de l'administration des finances de la Sar, un tanker de brut mouille depuis le 6 juillet 2020 dans les eaux du Sénégal, mais le débarquement ne peut pas se faire, car la raffinerie est dans l'impossibilité d'effectuer le paiement qui tourne autour de 60 à 70 millions d'euros (environ 46 milliards FCFA).



Il faut l'intervention de l'État pour débloquer la situation, surtout qu'une cargaison de duel est attendue entre la 1er et le 3 août prochain. Mais si la SAR ne passe pas à la caisse, les barges ne seront pas remplies.



L'on confie qu'au delà d'une semaine, les centrales ne peuvent plus tourner.