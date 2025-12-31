Hôpital militaire de Ouakam : trois vies sauvées par la transplantation rénale en 72h

L’expertise médicale sénégalaise franchit une nouvelle étape avec la réussite de trois transplantations rénales réalisées entre le 23 et le 25 décembre 2025 à l’Hôpital militaire de Ouakam (HMO).



Ces interventions, menées sur une période de 72 heures, selon la Dirpa, ont impliqué des donneurs issus des cercles familiaux des patients. Selon les autorités médicales, les opérations se sont déroulées avec succès et l'état de santé des donneurs comme des receveurs est jugé satisfaisant.



La particularité de cette série réside dans la force des liens familiaux ayant permis ces greffes. Les cas rapportés par l'établissement hospitalier témoignent de parcours humains notables, « une sœur a fait don d'un rein à son frère cadet, un fils a donné un greffon à sa mère, un neveu a soutenu son oncle pour cette intervention vitale ».



Ces trois nouvelles réussites viennent consolider le programme national de transplantation rénale lancé il y a quelques années au Sénégal. Elles démontrent la capacité des équipes médicales locales, appuyées par les instances de régulation, à prendre en charge des pathologies lourdes sans nécessité d'évacuation sanitaire à l'étranger.