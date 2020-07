La SECAA, concessionnaire de l’Autoroute de l’Avenir annonce son premier cas de COVID-19

La SECAA, concessionnaire de l’Autoroute de l’Avenir, a porté, ce mercredi 08 juillet, via une note informative, à l’attention des usagers et de l’opinion, avoir enregistré une premier cas Covid 19 parmi ses salariés.



Dans ladite note, parvenue à PressAfrik, la SECAA indique que « Toutes les mesures de prévention ont été renforcées afin d’éviter la propagation du virus au sein de l’entreprise et sur le tracé de l’autoroute.

Et les salariés comme les usagers sont priés de veiller aujourd’hui plus que jamais au respect des gestes barrières pour le bien de tous » !