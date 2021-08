La Sénégalaise Amie Ndiaye Sow promue nouvelle Directrice régionale de UBA en Zone CEMAC

La banquière sénégalaise Amie NDIAYE SOW a été cooptée par les dirigeants du groupe nigerian bancaire UBA comme la nouvelle Directrice régionale de la zone CEMAC. Avec une résidence à Brazaville (République du Congo). Effacée et avare en interviews, Amie Ndiaye Sow fut Directrice Régionale pour le Sénégal, la Guinée Conakry et le Mali, puis Directrice Afrique pour la Banque Corporate et Institutionnelle.



C’est la première femme francophone à rejoindre le comité exécutif de UBA Afrique. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, les dirigeants nigérians du groupe bancaire UBA ont joué la carte de la banquière sénégalaise pour faire bouger les lignes.



À la faveur de ses performances liées à l’assainissement progressif des portefeuilles des filiales UBA dans la sous- région ouest africaine. Elle a laissé du bon cru dans les coffres de UBA Sénégal. Le résultat net après impôts s’élève à 7 milliards de FCFA. Promue Directrice régionale en Zone CEMAC mi-mars 2021 avec résidence à Brazzaville (République du Congo), Amie Ndiaye Sow va à l’assaut d’un impressionnant et florissant portefeuille en termes de trust.



Le marché de la région d’Afrique Centrale est plus costaud que celui de la Zone Uemoa. Un gros challenge pour la sénégalaise qui doit être à la hauteur des attentes de ses chefs hiérarchiques. En dépit des seconds couteaux en embuscade qui lorgnent cette fonction stratégique.



Source: Confidential Afrique