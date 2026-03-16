La Somalie hausse le ton contre le projet supposé d'Israël de construire une base militaire au Somaliland

En décembre dernier, Israël a été le premier pays du monde à reconnaître le Somaliland. Cette région sécessioniste a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991 et exerce de fait sa souveraineté, mais la Somalie continue de revendiquer ce territoire et aucun pays membre des Nations unies n'avait, jusqu'alors, reconnu le Somaliland officiellement. Les objectifs d'Israël ne faisaient pas grand doute, mais des révélations faites par un média suédois et, mercredi dernier, par l'agence britannique Bloomberg apportent des précisions sur le projet israélien de construire une base militaire au Somaliland. Un projet auquel la Somalie est tout à fait opposée.

RFI

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