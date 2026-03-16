Cession de parts dans le projet Sangomar : FAR Limited encaisse un bonus de 13,5 milliards FCFA de Woodside

Dans le cadre de l'accord de cession de ses parts de 13,67 % dans le projet RSSD (Sangomar), FAR Limited s'apprête à recevoir un paiement conditionnel provisoire de 23,7 millions de dollars soit 13,58 milliards FCFA en avril 2026. Selon la société, ce versement, effectué par l'opérateur Woodside Energy, fait suite à une première tranche de 11,5 millions de dollars (6,59 milliards FCFA) déjà perçue plus tôt en 2025.



Ce mécanisme financier, négocié lors de la vente des actifs en juillet 2021, repose sur la performance du champ pétrolier. Le calcul est indexé sur les volumes de production de 2025 et sur l'excédent du prix du baril lorsqu'il dépasse 58 dollars US (avec un plafond fixé à 70$ US). "À ce jour, le montant maximal restant que FAR peut encore prétendre toucher est évalué à 19,8 millions de dollars américains (11,35 milliards FCFA)", note Far Limited.



Fort de cet afflux de liquidités, le conseil d'administration de FAR a validé une stratégie de redistribution agressive. La société prévoit de reverser environ 32,3 millions de dollars australiens (12,98 milliards FCFA) à ses investisseurs.



Pour rappel, FAR Limited avait finalisé la vente de sa participation dans le projet Sangomar à Woodside en juillet 2021 pour un montant initial de 126 millions de dollars US en espèces soit environ 72,19 milliards de FCFA. Bien que la société ne soit plus partenaire direct du projet, elle conserve un intérêt économique direct via ces paiements conditionnels qui prendront fin soit en décembre 2027, soit lorsque le plafond total de 55 millions de dollars US sera atteint. Il faut noter que la première phase de production du projet Sangomar a été lancée avec succès par Woodside le 11 juin 2024.

