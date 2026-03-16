Dakar : Le Parti Pastef annonce la tenue de son premier congrès national électif le 06 juin 2026

Le Parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’égalité et la fraternité (Pastef, pouvoir) a annoncé, tard dans la soirée du dimanche 15 mars, qu’il organisera son premier congrès électif le 06 juin 2026, à Dakar. Cette décision a été prise au cours d’une session ordinaire convoquée par le leader du mouvement, Ousmane Sonko.



Selon le communiqué du Pastef, le congrès aura pour «missions principales» l’élection du président du parti et «l’adoption des orientations politiques majeures qui guideront l’action du parti pour les six (06) prochaines années, afin de soutenir la transformation systémique du Sénégal».



Ces initiatives du Pastef s’inscrivent dans un contexte où, de son côté, le Président Diomaye Faye mobilise des acteurs politiques autour de la «Coaltion Diomaye Président», en vue des législatives de 2027 et de la présidentielle de 2029.